Ex-Ministerin Köstinger hat wieder einen neuen Job

Wechsel nach Wien

Bereits ab April soll Köstinger nun als Beraterin in die Baha-Gruppe mit Hauptsitz in Wien wechseln, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung bekannt gab. Dort soll sie zusätzlich zu Mountain-View Data auch für baha - the information company tätig sein. Das Unternehmen befasst sich laut eigenen Angaben mit der Visualisierung von Finanz- und Wirtschaftsdaten. Die Geschäftsführung des in Kärnten ansässigen Mountain-View Data wird indessen von den bisherigen Co-Geschäftsführern übernommen.