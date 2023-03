Kampf gegen den miesen Betrug im Internet

Von 2013 bis 2022 explodierte die Internet-Kriminalität in Österreich förmlich. Von 10.053 Straftaten stieg die Zahl binnen dieser neun Jahre auf 60.195 an. Eine Steigerung von 600 Prozent! Die Stadt Graz sagt diesem bedenklichen Trend den Kampf an und will mit der Polizei vor allem ältere Bürger vor den Gefahren im „Netz“ warnen!