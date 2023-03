Drohnenvideo zeigt Zerstörungen in Bachmut

Die Schlacht zur Verteidigung Bachmuts sei derzeit in der „intensivsten Phase“, sagte Syrskyj nach einem Besuch an der Frontlinie. Die Lage sei „herausfordernd“. Obwohl der Feind bedeutende Verluste an Personal, Waffen und Ausrüstung erleide, führe er weiterhin Angriffe durch. „Unsere Verteidiger halten die Angriffe heldenhaft unter äußerst schwierigen Bedingungen zurück und geben dem Feind keine Möglichkeit, seine Vorhaben umzusetzen“, sagte der Spitzenmilitär.