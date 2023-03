ÖSV hat wieder einen „Rising Star“ in seinem Team

Top-6-Platz trotz vorzeitigem Saisonende

Während man in dieser, wie schon in der letzten, Saison vergeblich nach ÖSV-Girls unter 21 Jahren sucht, die im Weltcup anschreiben konnten, punktete zumindest bei den Herren - nach zweijähriger Durststrecke - wieder eine rot-weiß-rote Hoffnung. Mit seinem 27. Platz beim Super-G in Bormio und Rang sechs wenig später in Cortina sammelte der 21-jährige Lukas Feurstein 44 Punkte - die ihn im „Rising Ski Star“-Ranking auf Rang sechs brachten. Und das, obwohl der Vorarlberger seit Ende Jänner verletzt pausieren muss. Insgesamt holten in der abgelaufenen Weltcupsaison zehn U23-Läufer Punkte. Wenig, verglichen etwa mit der Saison 2012/13, als es gleich 34 Athleten waren.