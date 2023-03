Die letzten 15 Jahre waren hierzulande geprägt von massiven Preissteigerungen im Immobiliensegment: Der Erwerb von Eigentum wurde deutlich teurer, aber auch die Mieten sind spürbar gestiegen. In Wien und begehrten Städten wie Salzburg und Innsbruck ebenso wie am „flachen Land“. Doch der Markt dreht sich gerade: „Die langjährige ,Immobilienparty‘ ist beendet, durch steigende Zinsen und erhöhte Baukosten kommt es nun bei potenziellen Kunden zu deutlich spürbarer Zurückhaltung bei vielen Kauf- und Mietobjekten“, so Immobilienexperte und Geschäftsführer des Immo-Beratungsunternehmens Asset UP, Michael Toms, im krone.tv-Live-Talk mit Gerhard Koller.