Altachs Pleite gegen Sturm war kein Beinbruch

Für den Coach ist jedenfalls klar, woran er und sein Team jetzt arbeiten müssen. Und wie. „Jetzt können wir uns wieder auf die einfachen Sachen konzentrieren. Auf unsere wirklichen Ziele. Da gehört auch der Einzug in das Cupfinale dazu“, stellt Summer klar. Diesen Plan kann die SPG schon bald umsetzen - das Halbfinale in Neulengbach bestreiten Eileen Campbell & Co. am kommenden Sonntag.