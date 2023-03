Kaprun drehte Maishofen durch den Fleischwolf

Maishofen hatte hingegen mit der zweithöchsten Liga-Pleite seit September 2015 (7:1 gegen Mittersill) zu kämpfen. Nur gegen Eben verlor die Zabernig-Truppe im Oktober 2020 mit 7:2 in den vergangenen Jahren noch höher. „Das war so zu erwarten. Auch wenn das Ergebnis nicht das Spiel widerspiegelt“, führte Eder die Schlappe gegen die stärkste Liga-Offensive auf die schwache Trainingsbeteiligung in der Frühjahrsvorbereitung zurück. „Die war nämlich katastrophal.“