ORF-Landesabgabe: Wähler nicht für blöd verkaufen

Diese Argumentation ist derselbe Unfug wie die Abgabe an sich. So zahlt man zum Beispiel in Salzburg um ein Viertel weniger für die ORF-Landesabgabe, mit den daraus resultierenden zwölf Millionen Euro kann man im Kultur- und Sportland Salzburg sehr gut leben. Landeshauptmann Wilfried Haslauer will die Abgabe in Kürze sogar abschaffen.