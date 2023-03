Uni Wien Emps sind ACSL Champion - schon wieder!

Die Wiener Stadthalle B restlos ausverkauft, Fans drängen sich Seite an Seite, sitzen beinahe schon am Spielfeld, um das große Finale der heurigen ACSL-Basketballseason zu sehen. „Es ist generell ein Wahnsinn, was die ACSL aufgebaut hat. Die Stadthalle ist mittlerweile schon zu klein für unsere Spiele“, muss ein schmunzelnder Scott Scholer gestehen. Scholer, seinerseits Coach der diesjährigen Champions, hat auch allen Grund, zufrieden zu sein. Sein Team hat all dem Erwartungsdruck standgehalten und in typischer Emps-Manier das Finale gewinnen können.