Von der Uni-Liga in die Königsklasse Europas

Dass der Deal zustande kommen konnte, ist nicht zuletzt der Kooperation zwischen der ACSL und den Vikings zu verdanken. „Bereits in den vergangenen zwei Jahren gab es immer wieder regelmäßigen, befruchtenden Austausch auf Management-Ebene und gegenseitige Unterstützung in Bezug auf Gamedays“, weiß General Manager Lukas Leitner die Zusammenarbeit mit der aufstrebenden Uni-Liga zu schätzen. Dass ihm seine Teamkollegen von der TU bereits versichert haben, ihn auch in Zukunft von der Tribüne aus lautstark zu unterstützen, macht Smodics das Abschiednehmen einfacher. „Ich habe so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, den regelmäßigen Kontakt werde ich natürlich vermissen. Ich wurde so schnell und nett in der gesamten Liga aufgenommen, es waren einfach sehr schöne und bereichernde vier Jahre, auf die ich gerne und dankend zurückblicke.“