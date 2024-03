„WU soll kommen! Wir sind ready und heiß auf Sieg“

„Teamgeist verbessert sich jede Woche“

Worte, denen sich Savo Blagojevic nur anschließen kann. „Wir haben gleich nach Ende der letzten Saison angefangen zu trainieren und die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Wir alle wissen, wie hart wir in dieser Saison gearbeitet haben und wollen das Publikum am Samstag nicht enttäuschen“, richtet der Point Guard den Blick in Richtung des anstehenden Krachers gegen die Wirtschaftsstudenten. „Die WU hat ein sehr gutes Team. Wir spielen jedoch in Linz und mit unseren Zuschauern und der Stimmung wird es sehr schwierig für die Tigers.“ Zumal die Astros nach den jüngsten Erfolgen Blut geleckt haben. „Der Teamgeist verbessert sich gefühlt jede Woche. Es ist sehr schön, in so einer Mannschaft zu spielen, wo alle an einem Strang ziehen und gemeinsam gewinnen wollen“, so Blagojevic.