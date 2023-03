Der selbstlose Basketball-Kaiser der ACSL

Unterschiedsspieler auf beiden Enden des Platzes

Seine „team first“-Einstellung hat Diemer in seiner Zeit bei den Swans Gmunden in der Österreichischen Basketball Bundesliga gelernt. Dort debütierte der gebürtige Gmundner bereits im Alter von 17 Jahren. Für Spieler, die so jung schon Erwachsenenbasketball auf höchstem Niveau spielen, ist für Eigensinnigkeiten kein Platz. Diemer hat also schon früh gelernt, sich dem Großen und Ganzen unterzuordnen. Für ihn funktioniert das auch und vor allem durch seine Arbeit am defensiven Ende des Platzes: „In großen Spielen wie im Final Four ist man natürlich auch nervös. Da versuche ich immer durch meine Defense in das Spiel reinzukommen“, so Diemer.