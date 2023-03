Die College-Sport-Fans „wissen, wie man Gas gibt!“

Showdown im ACSL-Basketball. Im Zuge der Final Four sind am 11. März erneut 1.600 Studenten in die Wiener Stadthalle B geströmt, um ihrer Uni den Rücken zu stärken. Die „Krone“ war live dabei und durfte Geschäftsführer Colin Fuchs-Robetin, Boku-Profi Florian Krammer sowie Halftime-Act Palffi für ein kurzes Gespräch gewinnen.