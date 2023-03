Neue Location? „Stadthalle wird zu klein für uns“

Wie gewonnen, so zerronnen

Des einen Freud ist des anderen Leid. Für Mak Bajrektarevic endete mit der dramatischen Pleite der Traum, auch als Trainer die ACSL-Trophy gen Himmel stemmen zu dürfen. „Ich bin weniger traurig meinetwegen, ich bin eher traurig, weil ich es meinen Burschen so gegönnt hätte“, so das Fazit des 29-Jährigen, der sich zum Trost immerhin über die Auszeichnung zum „Coach of the Year“ freuen durfte.