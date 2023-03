Top-Forscherin (30) liebt auch die Fantasy-Welt

Eines von nur drei Mädchen in der Klasse

Doch wie kommt es, dass ein Mädchen aus Neumarkt-Kallham zur Top-Wissenschaftlerin wird? „Mein Vater ist aus Andorf. Er hat gesagt, dass es dort eine neue Schule gibt, deshalb bin ich dort hingegangen“, sagt Anna Hössinger-Kalteis. Sie war eines von drei Mädchen, in ihrer 15-köpfigen Klasse in der HTL für Kunststofftechnik. Diesem Fach ist sie bis heute treu geblieben. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am „Institute of Polymer Product Engineering“ an der JKU beschäftigt sie sich mit Forschung.