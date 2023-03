Uhudler: Positiver Trend bei neuen Anbauflächen

In den Weingärten sind Schnitt und Pflege wieder voll angelaufen. Der Uhudler ist längst zum Markenzeichen für das Südburgenland geworden und eine wichtige Stütze im Tourismus. Eine positive Entwicklung gibt es bei den Anbauflächen. So wurden heuer über 4,65 Hektar an Neuauspflanzungen bewilligt. „Das ist um das Doppelte mehr als 2022“, so Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ), die sich seit Jahren für den Uhudler einsetzt. Die gesamte Fläche mit Direktträgersorten beträgt 71,2 Hektar.