Vergewaltiger folgte seinem Opfer durch halb Wien

Dies zeigten die jüngsten Erhebungen. Die Ermittler rekonstruieren den dramatischen Ablauf wie folgt: Die junge Frau hatte sich bis 5 Uhr in einer Disco in Meidling aufgehalten. Schon während des Besuchs sprach der mutmaßliche Täter sie an und drängte sich ihr beim Tanzen auf. Als sie sich auf den Heimweg machte, ging er ihr nach, was sie nicht mitbekam. Bilder aus Überwachungskameras der Wiener Linien belegen, dass er ihr auch beim Umsteigen von einer U-Bahn-Linie in die andere dicht auf den Fersen blieb.