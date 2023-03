Mitgliedervotum in Krisenzeiten in Europa beliebt

73,1 Prozent Beteiligung in Frankreich

In Frankreich werden die Mitglieder der Sozialistischen Partei schon seit vielen Jahren regelmäßig in die Wahl von Vorsitzenden und Präsidentschaftskandidatinnen und -kandidaten einbezogen. In einer schweren Krise nach dem Verzicht des Hoffnungsträgers Jacques Delors auf eine Kandidatur für die Präsidentenwahl wurde 1995 erstmals eine Urwahl abgehalten. 73,1 Prozent der rund 103.000 Parteimitglieder beteiligten sich an der Abstimmung und wählten Lionel Jospin mehrheitlich zum Präsidentschaftskandidaten. 2012 entschieden sich die französischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten erstmals für Vorwahlen, an denen auch Nicht-Parteimitglieder teilnehmen konnten.