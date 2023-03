Abgestürzter Traktorfahrer nach Stunden entdeckt

Schrecklicher Unfall am Donnerstag in Gnadenwald im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein 82-jähriger Traktorfahrer stürzte samt dem Gefährt 20 Meter in ein Waldstück ab. Nachdem der Mann nach mehreren Stunden immer noch nicht zum Hof zurückgekehrt war, schlug ein Bekannter Alarm. Erst in den Abendstunden konnte der Schwerverletzte, der in der Fahrerkabine eingeklemmt war, von seinem Schwager gefunden werden.