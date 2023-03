Ried trotzt am Wochenende dem Bewegungsmangel

Bis Sonntag können sich kleine und große Besucher bei mehr als 50 Sportstationen nach Herzenslust austoben und von Airtrack-Turnen bis Yoga alles ausprobieren. „Wir wollen auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit unseren zahlreichen Partnern unseren Beitrag leisten, um Österreich - und hier vor allem die Jugend - fitter und gesünder zu machen. Dieses Jahr gibt es eine Menge an Neuerungen. Neben einer Vielzahl an neuen Sportarten wartet erstmals eine eigene Tanzhalle mit Hip-Hop & Breaking auf die Besucher. Dazu gibt es neue Bewerbe wie 3 x 3 Streetball sowie das erste Hobby-Darts-Turnier im Rahmen der Sportmesse“, so Messedirektor Helmut Slezak.