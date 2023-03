Kätzchen-Killer (18) muss für 7 Monate in Haft

Wie kann man so etwas tun? Einem 13 Wochen alten Baby-Kätzchen den Hals durchschneiden und dann noch bei der Polizei den Unschuldigen mimen. Denn bei der Einvernahme durch die Exekutive hat ein 18-jähriger Steyrer behauptet, im Oktober des Vorjahres das getötete Kätzchen so vorgefunden zu haben. Wie die Klinge des Jagdmessers die Kehle durchtrennt hatte, konnte er nicht erklären. Am Donnerstag stand der 18-Jährige wegen Tierquälerei und gefährlicher Drohung in Steyr vor Gericht.