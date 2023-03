Tourismus-Branche: 30.000 Fachkräfte fehlen

Bei der Frauenerwerbsquote ortete der Wirtschaftsexperte ebenfalls noch „Luft nach oben“. Zwar sei die Kinderbetreuungsquote in Österreich gestiegen, bei den Dreijährigen liege die Quote mit 77,9 Prozent im Jahr 2019 allerdings unter dem EU-Durchschnitt von 87,9 Prozent. Viele Kindertagesheime seien nur halbtags geöffnet. Für die Beschäftigten im Tourismus wäre ein Betreuungsangebot am Wochenende und am Abend interessant. „Hier gibt es noch viel Aufholbedarf“, auch was die Betreuungskosten betrifft, die je nach Bundesländer oder Gemeinden sehr unterschiedlich sind.