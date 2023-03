Um 17 Uhr liegen 250 Millionen Euro im Fördertopf

2022 wurden in Österreich erstmals PV-Anlagen mit einer Leistung von über 1.000 Megawatt errichtet. Mit der neuen Förderung will die Regierung den Ausbaurekord des Vorjahres noch einmal übertreffen. Insgesamt gibt es vier Fördercalls, bei denen im Laufe des Jahres eingereicht werden kann. In der ersten Runde stehen laut Klimaschutzministerium über 250 Millionen Euro zur Verfügung. Die drei weiteren Termine sind: 14. Juni, 23. August und 9. Oktober.