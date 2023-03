Mikl-Leitner und Landbauer starten Schwarz-Blau

Hunderte Demonstranten vor Landhaus

Seit 8 Uhr versammeln sich hunderte Menschen vor dem Landhaus in St. Pölten und protestieren gegen die konstituierende Sitzung am Donnerstag. SOS Mitmensch übt auf der Protestkundgebung scharfe Kritik am Pakt zwischen ÖVP und FPÖ. „Wir erleben eine Entwicklung, bei der Teile der Politik hinsichtlich Rassismus keine roten Linien mehr kennen. Umso wichtiger ist es, dass die konstituierende Landtagssitzung nicht ohne Protest stattfindet. Es darf kein Schweigen zum politischen Dammbruch in Niederösterreich geben, bei dem Rechtsextremisten und Rassisten in Machtpositionen befördert werden“, so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.