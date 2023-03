Waldhäusl kündigt neue Waldviertel-Autobahn an

Niederösterreichs streitbarster Politiker steigt am Donnerstag zum Zweiten Landtagspräsidenten auf. In seiner neuen und letzten politischen Rolle im Land wird Gottfried Waldhäusl weit weniger im Rampenlicht stehen, davor aber noch einmal für Gesprächsstoff sorgen. Im „Krone“-Interview gewährte er tiefe Einblicke in das schwarz-blaue Regierungsprogramm und verriet auch Deals, die man offenbar bewusst nicht genau ins öffentlich einsehbare Abkommen schrieb.