Tiroler IS-Fanatiker (18) zu Haftstrafe verurteilt

Nach einer spektakulären Verhaftung in Sellrain in Tirol saß nun ein Lehrling (18), der in sozialen Netzwerken im Internet IS-Propagandavideos geteilt und zum Teil sogar Anschlagspläne gewälzt hatte, vor Gericht. Dem jungen Mann drohten bis zu zehn Jahre Haft. Doch er kam relativ mild davon.