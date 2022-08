IS-Fanatiker teilweise geständig: U-Haft beantragt

Sympathie für IS, Kontakt mit einschlägigen Personen

Der junge Mann habe nun bei der Einvernahme durch das Tiroler Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) seine Radikalisierung zugegeben. Zudem habe der Festgenommene zugegeben, dass er mit der Terrormiliz IS sympathisiere und mit anderen einschlägigen Personen in Kontakt gestanden sei. Laut eigenen Angaben habe der 18-Jährige vorgehabt, gegen Polizisten vorzugehen, so Innenministeriumssprecher Harald Sörös gegenüber der APA.