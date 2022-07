Mutter von IS-Fanatiker fährt Cobra-Beamten nieder

Dramatische Szenen bei einem Zugriff der Antiterror-Spezialeinheit Cobra in Tirol. Die Mutter eines türkischstämmigen IS-Fanatikers, der damit drohte, Polizisten bei uns den Kopf abzuschneiden, raste am Samstag in Sellrain im Bezirk Innsbruck-Land mit ihrem Auto einen Elite-Polizisten nieder. Der Beamte wurde schwer verletzt.