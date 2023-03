Corona-Strafen für Steirer werden zu heißem Thema

„Dimension der Strafen erheben“

In Kärnten fordern die Freiheitlichen nun einen ähnlichen Fonds über zehn Millionen Euro. Und die von Mario Kunasek angeführte Landespartei in der Steiermark? Sie hält den Ball noch flach, wird aber „die Aufarbeitung der gesamten Corona-Krise noch stärker in den Fokus der Landespolitik rücken“. Mit einer Anfrage soll zunächst die Dimension der Strafen in der Steiermark erhoben werden. Zudem soll noch im Frühjahr der Landesrechnungshof-Bericht zum steirischen Corona-Management vorliegen. Danach werden wohl Anträge der FPÖ folgen.