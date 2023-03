Macron will Pensionsreform bis Jahresende umsetzen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Mittwoch mit einem Fernsehauftritt versucht, die Wogen in seinem Land, das derzeit von einer massiven Protestwelle erfasst ist, zu glätten. Der 45-jährige Staatschef betonte, warum die Pensionsreform so wichtig sei für die Allgemeinheit. Zudem verwies Macron darauf, dass es in den meisten anderen europäischen Staaten ein höheres Antrittsalter gebe.