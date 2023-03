Zwei Drittel in der EU wollen Ukraine als Mitglied

Europas Bevölkerung steht größtenteils hinter den Menschen in der Ukraine. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Bertelsmann Stiftung unter 13.000 Personen. Demnach sind knapp zwei Drittel (65 Prozent) der Europäerinnen und Europäer dafür, dass die Ukraine in den nächsten Jahren in die EU aufgenommen werden soll.