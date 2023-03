Unzählige Strafen für Lkw-Fahrer im Bezirk Bregenz

1610 Euro in bar als Sicherheitsleistung

Für drei ausländische Lkw-Fahrer hieß es blechen. Weil mit ihren Ländern kein Zusammenarbeitsübereinkommen besteht und eine Anzeige deshalb erfolglos bleiben könnte, nahmen ihnen die Polizisten eine Sicherheitsleistung in der Höhe von insgesamt 1610 Euro in bar ab. Auch mit einem aggressiven Lenker mussten sich die Einsatzkräfte herumschlagen.