Mit dem Herzen dabei, aber die Gesundheit geht vor

Griaß di, Ferdinand!“, ruft eine Radfahrerin dem im Juni scheidenden Bürgermeister Ferdinand Aigner vor dem Gemeindeamt in St. Georgen im Attergau zu. Am Montag wurde bekannt, dass der langjährige VP-Ortschef das Handtuch wirft: “Mir fällt es schwer, weil ich das Bürgermeisteramt mit Leidenschaft gemacht habe, aber die Vernunft muss siegen. Ich hatte in den letzten acht Jahren sieben Operationen - das reicht„, erklärte er der “Krone" am Dienstag erneut die Ursache, aber natürlich waren vor allem die Erstaufnahmestelle Thalham, deren Überbelegung und zuletzt das Thema Flüchtlingszelte für den Ortschef fordernd.