Luegbrücke neu: Brenner wird zwei Jahre einspurig

18 Millionen wegen Verzögerung

Nun steht eine Generalsanierung an, die 300 Millionen Euro (!) verschlingen soll. Trotzdem muss zunächst noch um rund 18 Millionen Euro am Bestand gearbeitet werden – der dann weggerissen wird! Ab Anfang 2025 wird dann parallel zur alten Brücke eine neue errichtet. Weil das alte Bauwerk aber nur mehr zwei Spuren „verträgt“, kann der Verkehr bis Anfang 2027 nur mehr einspurig pro Richtung fließen. Die ärgsten Schäden an der Brücke betreffen die einbetonierten Drahtseile im Inneren. Das Streusalz hat ihnen in 50 Jahren zugesetzt.