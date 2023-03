Günstiger Sonnenstrom scheitert an EU-Gesetz

Das betrifft österreichweit 190 Bauvereinigungen, und beim oö. Landesgremium arbeitet man bereits an einer PV-Strategie. Derzeit verpachten viele Bauträger ihre Dächer an Stromerzeuger für PV-Anlagen, Modera hält den Weg, möglichst Selbst- und Nahversorger zu sein, für optimal: „Wir dürfen und müssen am Strom nichts verdienen, wollen wir auch nicht. Unsere Bewohner profitieren von günstigen Preisen und haben einen Grund mehr, Kunden zu bleiben.“