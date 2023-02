Sonnenstromflaute auf öffentlichen Gebäuden

Knapp zwei Jahre später ist festzustellen: Aus dem groß angekündigten Projekt wurde vorerst nichts. So musste Haberlander zuletzt auf Anfrage der Neos im Landtag eingestehen, dass erst eine Anlage – jene am Med Campus IV. am Kepler Uniklinikum (KUK) – in Betrieb gegangen ist. Die Gesundheitsreferentin gab sich da noch zuversichtlich: „Die Anlagen in Gmunden, am Neuromed Campus (KUK) und in Vöcklabruck werden voraussichtlich noch 2022 in Betrieb gehen“, schrieb sie am 12. Dezember – eine Fehleinschätzung, die Anlagen sind noch in Arbeit.