So hilft Hund „Onnie“ traumatisierten Gewaltopfern

Mit wedelndem Schwanz, aber sonst sehr gesittet begrüßt uns „Onnie“, als wir das Comprehensive Care Center in Mexiko-Stadt betreten. In diesem Zentrum hier ist der hübsche vierjährige Labrador Retriever quasi „McDreamy“ - also nach „Greys Anatomy“-Manier der liebste und beliebteste „Arzt“ bei den Patienten.