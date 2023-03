Darum fehlt der ÖTV-Rohdiamant im ATP-Ranking

Mit seinem sensationellen Einzug ins Halbfinale des ITF-Turniers von Antalya (Tur) konnte Joel Schwärzler die ersten vier ATP-Punkte seiner noch sehr jungen Karriere sammeln. Damit rangiert der Harder seit Montag im „Race to Turin“, der Qualifikation für die Nitto ATP Finals, auf Rang 808. Noch besser klassiert ist der 17-Jährige als 117. im „Next Gen Race“. Dort matchen sich die weltbesten Spieler unter 21 Jahren um einen der heiß begehrten acht Startplätze für das Saisonfinale in Mailand (It). In einem Ranking schien der regierende U16-Europameister am Montag aber (noch) nicht auf: der ATP-Weltrangliste.