Erst Nummer eins konnte ÖTV-Shootingstar stoppen

Erste ATP-Punkte

Beim zweiten Turnier in Antalya in dieser Woche, konnte Schwärzler nun aber auch bei den Profis anschreiben. Und wie! Mit einer Wildcard hatte es der Vorarlberger, der in Südafrika geboren wurde, in den Hauptbewerb geschafft, wo er in der ersten Runde den deutschen Qualifikanten Leopold Zima mit 6:2 und 6:2 keine Chance ließ, ins Achtelfinale einzog und damit seinen ersten Punkt für die ATP-Weltrangliste fixierte.