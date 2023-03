Mit diesen Gefahren haben unsere Wälder zu kämpfen

Kärnten kann den heutigen, von den Vereinten Nationen 1971 erstmals ausgerufenen Tag des Waldes durchaus feiern. Denn rund 62 Prozent der Landesfläche sind mit Wald bedeckt. Somit hat Kärnten hinter der Steiermark den zweitgrößten Waldbestand Österreichs. Und der Wald wird sogar immer mehr. „Bei uns wird der Wald gut bewirtschaftet, es wird kein Raubbau betrieben. Und daher wächst letztlich mehr Holz nach als genutzt wird“, erklärt Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber gegenüber der „Krone“. In den letzten Jahren wurden in Kärnten 2,5 Millionen Festmeter an Holz geerntet.