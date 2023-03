Schon wieder: Klimaaktivisten legen Verkehr lahm

Sie haben es schon wieder getan: Klimaaktivisten der Letzten Generation protestierten am Montag in mehreren österreichischen Städten - unter anderem in den Landeshauptstädten Innsbruck, Wien, Graz und Linz - und sorgten so für Behinderungen im Frühverkehr. Ihre Forderungen einmal mehr: „Ja zu Tempo 100 auf der Autobahn, Nein zu Fracking in Österreich!“