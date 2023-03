Für Salzburgs kleine Skigebiete war der Winter rau

Gutes Sommergeschäft wird immer wichtiger

Bei Halleins Zinkenliften erfolgte der letzte Saison-Carvingschwung am 14. März. Am Ende der Abrechnung dürften erhebliche Umsatzeinbußen stehen. Der Fokus gilt nun dem Sommergeschäft. Das soll ab 2024 mit zwei Mountainbike-Strecken belebt werden, was wiederum den Winterbetrieb stützen könnte.