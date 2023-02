Kripo legt „Meisterdieben“ das kriminelle Handwerk

Das Angebot richtet sich dabei meist nach der Nachfrage. So kann es schon vorkommen, dass Kriminelle bei Blitzeinbrüchen regelrechte „Bestelllisten“ abarbeiten. „Die Täter mieten sich in Tschechien ein und kommen nur für die Beutezüge über die Grenze nach Niederösterreich“, so Flescher. Der Ermittlungsbereichsleiter ist den Langfingern seit rund 30 Jahren gemeinsam mit 32 Kollegen auf der Spur.