Betrügerisches Spiel mit der großen Liebe

Zehn Monate wurden per Mail Liebesbekundungen ausgetauscht. Wegen Verstoßes gegen Einfuhrbestimmungen saß der Herzbube angeblich plötzlich in einem türkischen Gefängnis und brauchte Geld für den Anwalt. Die Frau überwies in Summe knapp 15.000 Euro auf ein ukrainisches Konto. Doch mit erfolgter Überweisung war die Liebe des „Mediziners“ erloschen.