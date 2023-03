Ein Steirer folgt dem Ruf der Wildnis

Das Quellgebiet des Orinocos, dem zweitwasserreichsten Fluss Südamerikas, zählt zu den unberührtesten Flecken der Erde, fernab jeglicher Zivilisation. Kaum einen Europäer verschlägt es in dieses von schier endlosem Dschungel überzogenen Naturwunder in Venezuela, nahe der Grenze zu Brasilien. Hier leben nur vereinzelt Indios in für uns unvorstellbaren, archaischen Verhältnissen.