Erneut Bestnote für das Land Vorarlberg

Es gibt mit Sicherheit so einiges an der Landespolitik zu kritisieren, in Sachen Finanzgebaren ist Vorarlberg aber nach wie vor ein Musterschüler. Zum wiederholten Male haben die Experten der Ratingagentur Standard & Poor’s den finanzpolitischen Kurs des Landes mit der Bestnote „AA+/A-1+“ geadelt. Das freut niemanden mehr als Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), der in den vergangenen Monaten bekanntlich nicht allzu oft gelobt worden ist: „Dieses äußerst positive Zeugnis belegt die Effizienz unserer disziplinierten und vorausschauenden Haushaltsführung.“ Der praktische Nutzen ist nicht unerheblich, vor allem wenn es darum geht, zu günstigen Konditionen Geld auszuleihen.