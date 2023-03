Gary Lineker zurück: „Die Welt ist in Ordnung“

Nach dem beigelegten Streit mit der BBC kehrt Fußball-Moderator Gary Lineker an diesem Samstag auf den Bildschirm zurück. „Nach ein paar surrealen Tagen freue ich mich, dass wir einen Weg gefunden haben. Ich bin erleichtert, wieder an der Arbeit zu gehen. Die Welt ist in Ordnung“, sagte der frühere englische Nationalspieler bei LaLiga TV.