„Deutschland in den 30ern“ - Lineker muss gehen

Shearer und Wright wollen nicht

Offenbar wurden die Rufe erhört. Der TV-Sender gab jetzt bekannt, auf Linekers Moderationsdienste zu verzichten - bis sie sich über die künftigen Social-Media-Gepflogenheiten einig sind. Die Entscheidung wiederum zog allerdings auch Reaktionen nach sich. Sowohl Alan Shearer wie auch Ian Wright - beide waren zur Montagssendung eingeladen - sagten ihre Teilnahme an „Match of the Day“ wieder ab.