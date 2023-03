„Bürgerkrieg“ nach Rückkehr von Lineker zu BBC

Lineker hatte in einem Tweet kritisiert, die Rhetorik der konservativen Regierung in ihrer umstrittenen Migrationspolitik sei der Sprache „im Deutschland der 1930er Jahre nicht unähnlich“. Die BBC warf dem Ex-Fußballstar daraufhin einen Bruch ihrer strikten Neutralitätsregeln vor und suspendierte ihn. Als aus Solidarität mehrere andere Kommentatoren und Moderatoren die Arbeit verweigerten, gab die BBC nach. Lineker kehrt am Samstag auf den Bildschirm zurück.