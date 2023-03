Klambauer will an Spitze der Partei nichts ändern

Kommt es bei den Neos zu einem ähnlichen Machtkampf wie bei den Sozialdemokraten? Denn der Promi-Gastronom Sepp Schellhorn, der die Salzburger Partei in der Regierung führte, könnte Spekulationen zufolge in die Politik zurückkehren und den Posten von Beate Meinl-Reisinger übernehmen. Im November will Schellhorn seine Betriebe übergeben und hätte wieder viel Zeit sich den politischen Agenden zu widmen.